FN-udsending har trukket sig fra Sudan og advarer om borgerkrig

- Jeg er taknemmelig over for FN’s Sikkerhedsråd for muligheden og for tiltroen til mig. Men jeg har bedt om at blive fritaget for mine pligter, lyder det onsdag fra Perthes i FN’s Sikkerhedsråd.

Sudan har i snart fem måneder været præget af en væbnet konflikt mellem landets hær og den paramilitære gruppe RSF.

Det sudanske udenrigsministerium erklærede Volker Perthes for persona non grata i juni. Det skete, efter at tyskeren blandt andet havde fordømt ”forbrydelser mod menneskeheden” begået i Sudan.