Røde Kors: Hjælpeindsats i Marokko kan tage år

Lørdag aften meddeler indenrigsministeriet ifølge statsligt tv i Marokko, at 1305 mennesker er fundet døde i murbrokkerne, efter at et skælv med en beregnet størrelse på 6,8 ramte det nordafrikanske land sent fredag aften.

1832 andre er kvæstet, lyder opgørelsen indtil videre. Af dem er 1220 i kritisk tilstand, meddeler indenrigsministeriet lørdag aften.

Ifølge de foreløbige oplysninger er der store ødelæggelser i Marrakesh og omegn.

Men redningsmandskab er endnu ikke kommet frem til fjerntliggende landsbyer i bjergene. Disse byer frygtes at være hårdt ramt.