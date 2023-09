En af Sydafrikas sidste ledende apartheidmodstandere er død

Buthelezi stod i spidsen for den politiske del af zulubefolkningens frihedskamp mod Sydafrikas apartheidstyre.

Han kom på kant med African National Congress (ANC) og forlod partiet for i stedet at stifte sit eget parti, Zulu Inkhata, i 1975. Det var han formand for helt frem til 2019.

Partiet placerede sig på højrefløjen i det politiske spektrum, der kæmpede imod det hvide apartheidregime.

Buthelezi var en kontroversiel figur. Hans modstandere betragtede ham som en krigsherre, mens zulubefolkningen så ham som visionær.