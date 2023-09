- Der er behov for mad og vand til befolkningen. Det bliver en kæmpe opgave for myndighederne at finde ud af, hvornår det er sikkert at vende tilbage.

Bjarke Skaanning lægger vægt på, at det er helt centralt, at man fra myndighedernes side får organiseret arbejdet sammen med internationale organisationer.

Han regner med, at der i løbet af lørdag og søndag vil ankomme internationale folk til Marokko, for at hjælpe med at finde overlevende.

Der er lørdag eftermiddag meldt 1037 omkomne som følge af jordskælvet, der fredag aften ramte sydvest for Marrakesh. Tilstanden er kritisk for over 200 kvæstede.

Jordskælvet er Marokkos dødeligste siden 2004, og antallet af døde ventes at stige, i takt med at redningsfolk får gravet lig ud fra murbrokkerne.