Mindst 820 mennesker er døde og stribevis af bygninger er styrtet i grus i Marokko, efter landet sent fredag blev ramt af et jordskælv.

Rystelserne startede omtrent 20 km under Jordens overflade og kulminerede 72 km sydvest for storbyen Marrakesh i Atlasbjergene kl. 23.11. Amerikanske forskere målte dem til at være 6,8 på richterskalaen.