Danske myndigheder kender ikke til danske tilskadekomne i Marokko

Mange hundrede personer har mistet livet som følge af jordskælvet. Det skete omkring 70 kilometer sydvest for storbyen Marrakesh.

Jordskælvet er det dødeligste siden 2004 i landet.

Udenrigsministeriets Borgerservice henviser til sikkerhedsfirmaet Crisis24, som i en opdatering rådgiver om, hvordan man skal forholde sig, hvis man opholder sig i Marokko lige nu og eventuelt har planer om at bevæge sig rundt i landet.

Herfra lyder det, at man skal overveje at forlade etagebygninger i de berørte områder og blive væk fra dem, indtil myndighederne har sikret, at de ikke er i fare for at styrte sammen.

Desuden kan efterskælv opstå. Man bør også være opmærksom på, at der kan opstå jordskred i områder med bakker eller bjerge, lyder det.