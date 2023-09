Næsten 300 mister livet under jordskælv i Marokko

- Ifølge en foreløbig opgørelse dræbte jordskælvet 296 personer i provinserne og kommunerne al-Haouz, Marrakesh, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua og Taroudant, lyder det fra indenrigsministeriet i en tv-transmitteret udtalelse.

Skælvet ramte kort efter klokken 23 lokal tid og havde en beregnet størrelse på 6,8. Dets epicentrum var sydvest for storbyen Marrakesh.

Marrakesh har flere end 900.000 indbyggere og er et yndet feriemål for udenlandske turister. Indbyggere i byen fortæller til Reuters, at flere bygninger i Marrakesh’ gamle bydel er kollapset.