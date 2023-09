Al-Qaeda-jihadister har taget ansvar for drab på 64 i Mali

På sociale medier kan man se billeder af en røgsøjle, der stiger til vejrs over floden.

Hændelsen fandt sted i et afsidesliggende område. Nyhedsbureauet AFP har ikke haft mulighed for at bekræfte billedernes ægthed.

Mali har været præget af uroligheder siden 2012, hvor etniske tuareger gjorde oprør i den nordlige del af landet.

Oprøret blev til med opbakning fra jihadister, der tre år senere gjorde indtog i det centrale Mali, Niger og Burkina Faso.

I det nordlige Mali blev der dog lagt en dæmper på spændingerne i 2015 med en fredsaftale mellem oprørerne og landets regering.

Den skrøbelige aftale blev dog lagt under pres i 2020, da Malis regering blev afsat af en junta.