Frankrig forhandler om delvis tilbagetrækning fra kupramte Niger

Frankrig er i forhandlinger med Nigers hær om at trække ”elementer” af sit militær ud af det vestafrikanske land, hvor der for nylig fandt et kup sted.

Det oplyser en kilde i forsvarsministeriet ifølge nyhedsbureauet AFP tirsdag. Også mediet Le Monde har fået forhandlingerne bekræftet fra flere unavngivne kilder.