Sekt ville demonstrere mod FN-fredsstyrke: Endte med 48 døde

Men et internt hærdokument, som nyhedsbureauet AFP har haft adgang til, viser, at 48 blev dræbt ud over politimanden. 75 er såret.

Et antal knivvåben blev konfiskeret, og blandt de 168 anholdte er den religiøse sekts leder.

FN’s fredsbevarende mission i regionen er en af de største og dyreste i verden. Den koster årligt cirka 6, 9 milliarder kroner. Militser har siden 1990’erne ført krige i regionen og spredt rædsel i befolkningen

FN møder skarp kritik i DRCongo. Mange ser den internationale styrke som passiv og ude af stand til at stoppe konflikter.