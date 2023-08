Officerer hævder at have sat præsident i husarrest i Gabon

Også præsidentens stabschef, landets vicepræsident, to højtstående rådgivere og to topembedsmænd i Ali Bongos regeringsparti, Gabonesisk Demokratisk Parti (PDG), er anholdt, siger en militær leder.

De anklages for forræderi, svindel, korruption og for at have forfalsket præsidentens underskrift.

Gruppen af officerer meddeler også ifølge statsligt tv, at lederen af Ali Bongos præsidentgarde nu er indsat som nyt statsoverhoved.

Natten til onsdag gik officererne på tv for at meddele, at de har afsat præsidenten og taget magten i Gabon.