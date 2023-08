Det oplyste Elfenbenskystens præsident, Alassane Quattara, tidligere i august.

- Militærcheferne har stadig andre konferencer til at færdiggøre nogle ting, men de har tilsagn fra Konferencen for Statscheferne til, at operationen kan starte så hurtigt som muligt, sagde Quattara.

Landene er blevet enige om, at der skulle stå en reservestyrke klar mod den nigerske junta, som har smidt den demokratisk valgte præsident, Mohamed Bazoum, på porten.

Kupmagerne i Niger har udnævnt generalen Abdourahamane Tchiani som landets nye leder.

Niger var inden da en af de sidste strategiske partnere for Vesten i kampen mod islamiske terrorister i Sahel-regionen.