Nigers militærjunta vil retsforfølge præsident for forræderi

Nigers militærjunta siger, at den vil retsforfølge landets præsident, Mohamed Bazoum, for ”højforræderi” og for at ”underminere sikkerheden” i landet.

Det fremgår af en udtalelse, der er blevet læst højt på landsdækkende tv i Niger sent søndag aften lokal tid.

- Den nigerske regering har indtil videre indsamlet beviser for at retsforfølge den afsatte præsident og hans lokale og udenlandske medskyldige foran de kompetente nationale og internationale instanser for højforræderi og for at underminere den interne og eksterne sikkerhed i Niger, siger oberstmajor Amadou Abdramane i udtalelsen.