En religiøs kults masseselvmord efterlader nation i chok

I Kenya graver man stadig lig op, efter en religiøs kult sultede sig ihjel i håb om at møde Jesus. Kultlederen sidder bag tremmer, tiltalt for at have beordret masseselvmordet. Nu spørger landet sig selv om, hvordan det nåede så vidt.