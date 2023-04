Flere end 1000 EU-borgere evakueret fra Sudan

Blandt de europæiske lande, der har evakueret deres statsborgere, er Danmark, Norge, Sverige og Tyskland.

Senest har Danmark evakueret 15 borgere fra Sudan natten til mandag. Det oplyste udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M).

Danskerne opholder sig nu i nabolandet Djibouti.

De første udlændinge, der er blevet evakueret fra Sudan, er ansatte på de forskellige landes ambassader og repræsentationer.

Næste skridt er at hjælpe andre statsborgere ud af landet.

Norges udenrigsministerium har mandag morgen meddelt, at man har sendt et hold af diplomater til Djibouti for netop at hjælpe norske statsborgere med at komme ud af Sudan.