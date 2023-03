Direktøren fra Hotel Rwanda løslades efter hård dom

Meddelelsen om hans løsladelse kommer, knap to uger efter at Rwandas præsident, Paul Kagame, oplyste, at hans regering var ved at se på sagen igen.

Rusesabaginas skæbne har bekymret regeringer i Vesten og menneskerettighedsgrupper.

Den nu 68-årige Rusesabagina har været en kritiker af Rwandas præsident, Paul Kagame, og kaldt ham en diktator.

Han blev i 2021 dømt for terrorforbrydelser ved en domstol. Angiveligt fordi han havde støttet en væbnet gruppe.

- Paul Rusesabagina og (den medanklagede red.) Callixte Nsabimana har fået eftergivet dommen efter ordre fra præsidenten og efter at have vurderet deres anmodning om at vise nåde, siger en talskvinde for regeringen.