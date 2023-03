Rwanda omstøder hård dom til direktøren fra Hotel Rwanda

Yderligere 18 personer, der sammen med Rusesabagina blev dømt for terrorforbrydelser, får deres straf eftergivet.

Men talskvinden oplyser ikke, hvornår de bliver løsladt.

Hun understreger, at der stadig er enighed om, at de har begået alvorlige forbrydelser. Men tilføjer, at USA og Qatar har spillet en rolle i forbindelse med sagen.

Qatars regering oplyser, at Rusesabagina efter sin forventede løsladelse lørdag vil flyve til landets hovedstad, Doha, og herfra fortsætter han til USA.

Rusesabagina drev i 1994 et hotel i hovedstaden Kigali. Han er blevet hyldet for at have bidraget til, at cirka 1200 personer blev reddet.

Han blev senere portrætteret som en entydig helt i den kendte spillefilm ”Hotel Rwanda” fra 2004.