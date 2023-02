Mindst 38 somaliere meldes dræbt i hårde kampe om omstridt by

Siden slutningen af sidste år er sammenstød som dem i Las Anod lørdag blevet mere hyppige i regionen. Somaliland og Puntland bebrejder hinanden for volden.

I begyndelsen af februar meddelte tre provinser i Somaliland, herunder Sool, hvor Las Anod ligger, at de ønskede at tilslutte sig Somalia igen.

Den 6. februar mistede mindst 34 mennesker livet i sammenstød mellem regeringsstyrker og oprørere i Somaliland.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sammenstødene skete, en måned efter at omkring 20 mennesker blev dræbt under demonstrationer mod kontrollen over omstridte områder.

Somaliland har flere gange mødt modstand mod republikkens krav på dens østlige grænse til Puntland.