To Læger uden Grænser-ansatte er dræbt i angreb i Burkina Faso

Burkina Faso er et af flere vestafrikanske lande, der kæmper med opstand fra voldelige islamister med tilknytning til al-Qaeda og Islamisk Stat.

Læger uden Grænser vendte i 2017 tilbage til Burkina Faso for at hjælpe de lokale myndigheder med at bekæmpe en epidemi af den myggeoverførte denguefeber. Det fremgår af organisationens hjemmeside.

Siden dengang har man også behandlet ofre for konflikten i landet.

Burkina Faso ligger nord for blandt andet Elfenbenskysten og Ghana og har ikke nogen kystlinje. Der bor cirka 22,1 million mennesker i landet.