Familien har i 19 måneder levet under lægeligt opsyn i Casablanca i Marokko. Men nu er mor, far og børn altså alle hjemme i Mali.

Der er tale om fem piger og fire drenge. De blev født, efter at deres mor havde været gravid i 30 uger - omkring syv måneder.

Pigerne hedder Kadidia, Fatouma, Hawa, Adama og Oumou. Drengene hedder Mohammed VI, Oumar, Elhadji og Bah, skriver BBC.

De vejede alle mellem et halvt og et helt kilo ved fødslen.

Der har været frygt for, at børnene ville støde på helbredsmæssige udfordringer på grund af deres tidlige fødsel. Derfor har de døgnet rundt været under skarpt opsyn på Ain Borja-klinikken i Marokko.