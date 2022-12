Han var Nelson Mandelas protegé og lovede et korrupt Sydafrika ”et nyt daggry”, da han blev præsident.

Men i dag - knap fem år senere - er Cyril Ramaphosas ry belastet af en skandale, hvor han er under mistanke for at have brudt loven ved at dække over et indbrud.

Skandalen har rystet præsidenten og Den Afrikanske Nationalkongres, ANC, på et tidspunkt, hvor Sydafrika gør klar til et ny præsidentvalg. Et valg, hvor næsten alle ventede at se Ramaphosa blive valgt til endnu en periode som præsident.