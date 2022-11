Amnesty giver Egypten 72 timer til at redde kendt aktivist

Egypten har muligvis kun 72 timer til at redde en af landets mest kendte demokratiforkæmpere, Alaa Abdel Fattah, fra sultedøden og dermed undgå, at hans død bliver et stort samtaleemne på klimatopmødet COP27.

Det siger Amnesty Internationals chef, Agnès Callamard, søndag – samme dag som verdens ledere begynder at ankomme til Egypten for at deltage i klimakonferencen.