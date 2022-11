19 omkom ved flystyrt i en sø i Tanzania

Redningsbåde og redningsmandskab blev hurtigt sendt ud til flyet ifølge Tanzanias Broadcasting Corporation (TBC). En del passagerer blev ret hurtigt reddet ud af flyet og bragt til hospitalet. Men i mange timer efter ulykken var der usikkerhed om antallet af dræbte.

Videoer og billeder, der cirkulerede på sociale medier kort efter styrtet, viste, at flyet nærmest lå helt under vand. Kun flyets grønne og brune halefinne er synlig over vandet.

Flyet var fra flyselskabet Precision Air.

Precision Air er Tanzanias største privatejede flyselskab.