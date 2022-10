Et ebola-udbrud i Uganda har ført til foreløbig tre ugers nedlukning i distrikterne Mubende og Kassandra.

Barer, natklubber, religiøse væresteder og andre sociale samlingspunkter er lukket, ligesom der er indført udgangsforbud og et stop for alle ind- og udrejser af de to distrikter i indtil videre 21 dage.

Yderligere har Ugandas præsident, Yoweri Museveni, beordret politiet til at arrestere alle, der mistænkes for at være smittet, og som nægter at isolere sig.