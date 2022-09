Uganda er ramt af første eboladødsfald siden 2019

Ebola udløser diarré, opkast, feber og blødninger. Det smitter via kropsvæsker.

Det yderst smitsomme og dødelige virus kostede over 11.000 mennesker livet under et udbrud i Vestafrika fra 2014 til 2016.

Ifølge WHO i Afrika er Uganda godt rustet til at håndtere et ebolaudbrud.

- Det er ikke fremmed for Uganda at skulle håndtere ebola effektivt. Takket været landets ekspertise er der blevet handlet hurtigt for at opdage virusset.

- Vi kan bruge den viden til at stoppe smittespredningen, siger Matshidiso Moeti, der er den regionale direktør i WHO i Afrika.

WHO oplyser blandt andet, at vaccination af særligt udsatte personer har været yderst effektiv i forhold til at kontrollere spredningen af ebola.