Mindst 23 dræbt og 140 såret i nye sammenstød i Libyen

Videoer på internettet viser udbrændte biler, bygninger med skudhuller og en enkelt moské, der står i brand.

En politisk krise har udløst de seneste sammenstød, der har vakt fornyet frygt for, at Libyen igen kan være på vej ind i en stor konflikt.

De to rivaliserende regeringer i det nordafrikanske land giver hinanden skylden for at have udløst krisen.

Den FN-støttede samlingsregering i Tripoli, der ledes af premierminister Abdulhamid al-Dbeibah, udfordres af en rivaliserende regering med tidligere indenrigsminister Fathi Bashagha i spidsen.