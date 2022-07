17/07/2022 KL. 08:00

Paul Kagame har styret Rwanda siden 1994, men vil regere 20 år mere

Trods stridigheder med naboland – den seneste diplomatiske tumult for Kagame – agter han at blive siddende som landets præsident længe endnu. Ved seneste valg opnåede han lige under 99 pct. af stemmerne.