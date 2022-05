Islamister har dræbt mindst 50 i det nordøstlige Nigeria

En anden landmand ved navn Agid Muhammad, der for nylig vendte hjem til Rann efter at have boet i en lejr for fordrevne personer, beskriver søndagens blodbad.

- Et stort antal Boko Haram-medlemmer kørende på motorcykler og bevæbnede med skydevåben og macheter omringede vores folk, der var ved at arbejde på deres landbrug. De tog dem som gidsler, før de dræbte dem en efter en, siger Agid Muhammed til en journalist fra Reuters.

- Vores folk blev bundet med reb og slagtet. Mens vi taler, er der stadig mange personer, der mangler at blive gjort rede for.

Nigerias militær har ikke besvaret henvendelser om en kommentar.