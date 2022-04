Historiske oversvømmelser har kostet 443 livet i Sydafrika

Antallet af omkomne under oversvømmelser på Sydafrikas østkyst er steget til 443.

Det oplyser Sihle Zikalala, leder af provinsen KwaZulu-Natal, ved en orientering for medier søndag. 63 personer er fortsat savnet, tilføjer han.

Blandt de omkomne er en person fra redningstjenesten.

Regnen er begyndt at aftage i områder, der har været hårdest ramt af oversvømmelserne. Det gør det nemmere for redningstjenester at rydde op og lede efter overlevende.