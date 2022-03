En halv million mennesker flygter fra voldsom tørke i Somalia

- Rigtig mange somaliere på landet lever med deres husdyr - særligt kameler - og er derfor afhængige af græsningsarealer, som jo er afhængige af, at der er vand, for at der kan komme græs ude i stenørkenen, siger han.

Ifølge Mikkelsen flygter de til steder, hvor der stadig er vand og måske nogle græsningsarealer. Eller til byerne for at finde arbejde.

Red Barnet har endnu ikke set menneskelige dødsfald ud over det sædvanlige under tørken. Men rigtig mange husdyr er allerede døde.

- Og det er det, der sker, før det kommer til mennesker, siger Jakob Eilsøe Mikkelsen og understreger, at hjælpen skal sættes ind nu for at redde liv.