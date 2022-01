Mindst otte har mistet livet i panik ved fodboldstadion i Cameroun

- Der er blevet registreret otte dødsfald. To kvinder i trediverne, fire mænd i trediverne, et barn og et uidentificeret lig, der er blevet taget med af familien, står der i rapporten.

De otte personer er omkommet i forbindelse med, at et menneskehav i et stormløb forsøgte at komme ind på stadion for at se ottendedelsfinalen i det afrikanske fodboldmesterskab.

De første forlydender gik på, at seks personer havde mistet livet. Guvernøren i den centrale region, Naseri Paul Biya, udtalte dog tidligere mandag, at flere kunne være døde.

Det rapporterede blandt andet nyhedsbureauet AP.

Ifølge AP har talspersoner fra det nærliggende Messassi Hospital meddelt, at minimum 40 personer er kommet til skade i kaosset, og for flere af dem er det alvorligt.