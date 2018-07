Retssag mod Sydafrikas Zuma udskudt for tredje gang

For tredje gang er en retssag mod den tidligere sydafrikanske præsident Jacob Zuma udskudt.

Zumas forsvar har bedt om lov til at anmode om, at domstolen permanent afholder sig fra at retsforfølge Zuma. Domstolen vil komme med sit svar på anmodningen 30. november, som bliver næste møde i retten.

Zuma mødte op i retten Pietermaritzburg fredag iført mørkt jakkesæt og rødt slips.

Han er tiltalt for i alt 16 anklagepunkter om blandt andet bedrageri, korruption, afpresning og hvidvaskning af penge.

Sagen går tilbage til 1994, hvor Zuma skal have forsøgt at købe militært udstyr for at opgradere den sydafrikanske hær.

Zumas advokater går efter at få sagen mod ham permanent udskudt, fordi forsvaret mener at kunne bevise, at Zuma ikke vil få en fair retssag.

Advokaterne skal i deres anmodning til retten bevise, at en fair retssag ikke er mulig.

Sagen mod Zuma er en sjældenhed i Afrika, hvor magthavere sjældent bliver gjort ansvarlige for anklager mod dem.

76-årige Zuma har i flere omgange undgået anklager om korruption. Blandt andet i forbindelse med en våbenhandel til flere milliarder i 1999 og for at have profiteret på venskabet med den rige, indiske Gupta-familie.

Ved det første møde i retten i april erklærede han sig uskyldig.

- Sandheden vil komme for en dag. Hvad har jeg gjort? Jeg er uskyldig, indtil andet er bevist, sagde Zuma på modersmålet zulu.

Siden retsmødet i april er sagen blevet udskudt til 8. juni og igen til 27. juli - og altså nu igen til 30. november.

Zuma blev i februar tvunget til at træde tilbage som præsident af sine egne partifæller i Den Afrikanske Nationalkongres (ANC). Umiddelbart efter valgte Sydafrikas parlament Cyril Ramaphosa som landets nye præsident.