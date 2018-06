Hele lande lukker ned for internettet under eksamener

For at komme eksamenssnyd til livs har man herhjemme valgt at fjerne internetadgangen lokalt ved alle skriftlige eksamener.

I bl.a. Algeriet er man gået skridtet videre, således at internettet i hele det nordafrikanske land er lukket ned, når landets gymnasieelever er til deres studentereksamener.

Det skriver BBC.

Dermed er landets internettjenester offline i op mod tre timer, efter eksamenerne er gået i gang.

Disse planlagte nedbrud vil gentage sig hver dag gennem hele eksamensperioden, der varer fra den 20. juni frem til 25. juni.

Ifølge The Independent vil adgangen til Facebook desuden være lukket helt ned gennem hele perioden.

Det drastiske tiltag kommer efter, at man i Algeriet i 2016 oplevede, at eleverne snød systematisk. Bl.a. blev eksamensspørgsmål lækket på nettet før og under eksamenerne.

Derefter valgte myndighederne i 2017 at bede internettjenesterne om at blokere for adgangen til sociale medier såsom Twitter og Facebook under eksamenerne, men det viste sig ikke at være nok til at komme snyden til livs.

I Algeriet skal skoleelever desuden gennem en metaldetektor, før de får lov at træde ind i en af landets 2.100 lokaler, hvor der bliver afholdt eksamener.

Også overvågningskameraer er blevet taget i brug under eksamenerne. De er bl.a. placeret ved de printere, hvorfra eleverne printer deres eksamensopgaver ud.

Flere end 700.000 algeriske gymnasieelever skal op til eksamener i løbet af femdags-perioden.

Også i Irak har man indført lignende restriktioner ved studentereksamenerne, der ligeledes finder sted i denne måned.

Således vil der også i det mellemøstlige land være lukket for internetadgangen for alle landets borgere i to timer ad gangen i løbet af den to uger lange eksamensperiode.

En række andre lande - heriblandt Etiopien og Indien - har tidligere nationalt haft lukket ned for internetadgangen under eksamener for ligeledes at bekæmpe snyd.