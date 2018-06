Snyd ved årsprøve: Elever gemte noter i hygiejnepose på toilettet

Man skal være mere end almindeligt blåøjet for at tro, at det er lykkedes at komme eksamenssnyd til livs rundt om på de danske uddannelsesinstitutioner.

For selvom elevernes mulighed for at gå på nettet bliver taget fra dem fra 2019 for at dæmme op for netop snyd, så bliver der stadig gjort brug af kreative løsninger.

Det kunne man bl.a. sande på Struer Statsgymnasium tidligere på måneden.

Ved en skriftlig årsprøve kunne en eksamensvagt nemlig konkludere, at elever på gymnasiet havde tænkt ud af boksen, da de havde forberedt sig, skriver DR.

På et af toiletterne, hvor eleverne opholdt sig usædvanligt længe, fandt man således en hygiejnepose, hvori der lå noter i form af papirstykker med diverse formler på.

Eksamensvagten gjorde straks den ansvarlige læger opmærksom på posen og dens indhold. Hvem der står bag, er dog endnu uvist.

Mads Brinkmann Pedersen, der er rektor på Struer Statsgymnasium, oplyser til DR, at der ikke var tale om 3.g-elever, der var oppe til deres afsluttende eksamener. Alligevel har man dog valgt at give eleverne en »alvorlig opsang«.

Selvom rektoren ser på snyden med stor alvor, så er det hans vurdering, at digital snyd er langt være en denne slags "gammeldags snyd".

»Det, at man kan sætte en anden til at skrive sin opgave og få en anden til at aflevere den, fordi vi har fået internettet. Det, synes jeg, er langt værre, og det er vi voldsomt opmærksomme på,« siger han til DR.

Lykkes det skolen at finde frem til, hvem der tog kreative metoder i brug under årsprøven, så kan personerne se frem til at få dumpekarakteren, -3.