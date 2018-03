Mugabes farm invaderet af guldgravere

Robert Mugabes hustru og Zimbabwes tidligere førstedame, Grace Mugabe, har fået sin farm invaderet af guldgravere.

Det skriver BBC.

Reportere fra den zimbabwesianske avis Newsday fandt flere mænd på Mugabes farm, der var i fuld gang med at hive træer op ad jorden, grave store huller og læsse guldmalm op i lastbiler.

Fru Mugabe skulle have konfronteret guldgraverne torsdag, men uden held, og endte derfor med at give sagen videre til politiet.

Grace Mugabe sagde i en erklæring til politiet, at hun var på besøg ved sin farm og blev chokeret, da hun fandt omtrent 400 mand i gang med at grave ulovligt efter guld.

Hun fortalte politiet, at mændende råbte efter hende og derefter fortsatte med deres guldjagt. Ifølge Newsday refererede flere af mændene til, at Grace Mugabes mand ikke længere sad på magten i Zimbabwe, og derfor ikke havde nogen magt over dem.

»Du har ikke længere magten til at fjerne os. Der er en anden tid nu. Vi gør, hvad vi vil,« havde en af de illegale guldgravere råbt efter den tidligere førstedame.

Og det er måske til at forstå, hvorfor mændende viser en smule utilfredshed over for Grace Mugabe. Farmen ligger nemlig i byen Mazowe, hvor Grace Mugabe fik uddrevet beboerne i 2015, mens hendes mand stadig sad på statsmagten.

Grace Mugabe blev gift med Robert Mugabe i 1996, efter at have arbejdet som sekretær i hans administration. Der er 41 år imellem parret, og sidste år var der snak om, at Grace Mugabe muligvis skulle erstatte ægtemanden på posten som præsident.

Det skabte dog ikke god stemning i regeringspartiet, og Robert Mugabe blev afsat som præsident, og i stedet gik posten til partifællen Emmerson Mnangagwa.