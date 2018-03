Sydafrikas tidligere præsident Zuma tiltales for korruption

Den tidligere sydafrikanske præsident Jacob Zuma tiltales for korruption, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Zuma tiltales for i alt 16 anklagepunkter om blandt andet bedrageri, korruption, afpresning og hvidvaskning af penge.

Zumas forsøg på at undgå de anklager, der i mange år har hængt over ham, er dermed mislykkedes, siger anklager Shaun Abrahamsen på et pressemøde.

- Under omstændighederne er jeg af den opfattelse, at der er fornuftige udsigter til en succesfuld retsforfølgelse af Zuma på tiltalerne i anklageskriftet, siger Shaun Abrahamsen, ifølge Reuters.

Han tilføjer, at Zuma afviser alle anklager imod sig.

Anklagerne om bedrageri, korruption, afpresning og hvidvaskning kan alle medføre lange forvaringsdomme, hvis Zuma dømmes skyldig.

Zuma har af flere omgange måtte kæmpe med anklager om korruption. Blandt andet i forbindelse med en våbenhandel til flere milliarder i 1999 og for at have profiteret på venskabet med den rige, indiske Gupta-familie.

Zuma blev i februar tvunget til at træde af som præsident af sine egne partifæller i Den Afrikanske Nationalkongres (ANC). Umiddelbart efter valgte Sydafrikas parlament Cyril Ramaphosa som landets nye præsident.

Blandt pletterne på Jacob Zumas præsidentskab fra 2009-2018 er en stigende folkelig mistillid til den sydafrikanske regering. Det er blandt sydafrikanerne en generel holdning, at Zuma har skabt korruption i toppen, skriver AFP.