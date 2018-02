Nigeria-forsker: Bortførte skolepiger sender stærkt signal

Der har på det seneste været meldinger om, at den berygtede gruppe Boko Haram i Nigeria er begyndt at skrumpe.

Men med seneste episode, hvor over 100 skolepiger er blevet bortført i byen Dapchi, sender gruppen et stærk signal.

Det vurderer Sine Plambech, der forsker i Nigeria ved Dansk Institut for Internationale Studier.

- Kidnapninger er en virkelig effektiv måde for gruppen at sige, at Boko Haram stadig er her på, siger hun.

Boko Haram har slået til igen: 110 skolepiger bortført af oprørere, der elsker islam og hader vestlig viden Selv om Nigerias regering har erklæret Boko Haram for »teknisk besejret«, er bevægelsen stadig operativ.

De 110 skolepiger har været savnet i en uge, efter at de blev bortført fra deres skole i Dapchi, der ligger i delstaten Yobe.

- Når Boko Haram kidnapper i sådan et omfang, så giver det stor international opmærksomhed, siger Plambech og tilføjer:

- Ud over at det går ud over de forurettede kvinder og piger, så har det en meget stor symbolsk betydning særligt for den nigerianske regering.

Pigerne, der kommer fra en teknisk pigeskole, minder om en bortførelse af 276 skolepiger i Chibok i 2014, som Boko Haram også står bag.

Landets præsident, Muhammadu Buhari, talte mandag ved en reception i Nigerias hovedstad, Abuja.

Her bekræftede han, at skolepigerne var blevet bortført. Angrebet skete mandag i sidste uge.

Den selv samme præsident vandt valget i Nigeria i 2015 på at love at bekæmpe den islamistiske gruppe.

Nigerias regering bekræfter bortførelse af 110 skolepiger

Det er også lykkedes på nogen områder, påpeger sine Plambech. Men det seneste angreb er virkelig et tilbageslag for ham.

- Det er et tydeligt bevis på, at det ikke er lykkedes for ham. Det er en måde at sige, at "jeres leder har fejlet", siger hun.

Der er voksende vrede i Nigerias befolkning over, at Boko Haram stadig får lov at hærge.

Det, der gør det særligt svært for regeringen og militærret at komme gruppen til livs, er det relativt store område, hvor Boko Haram hærger.

101 piger savnes fortsat efter Boko Haram-angreb

Det er et område, hvor der stadig bor mange mennesker, der har en hverdag, påpeger Plambech.

- Det er simpelthen ikke muligt for militæret at være til stede i hele området, siger hun.

Boko Haram er også berygtet for at stå bag flere blodige selvmordsangreb i den nordlige del af Nigeria.

Det er ofte unge piger eller børn, der er blevet bortført af gruppen, der udfører dem.