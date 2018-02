Nigerias regering bekræfter bortførelse af 110 skolepiger

Over 100 skolepiger, som har været savnet i en uge efter et angreb i byen Dapchi udført af islamister fra den berygtede gruppe Boko Haram, blev bortført, siger den nigerianske regering for første gang mandag.

Præsident Muhammadu Buhari, som mandag talte ved en reception i hovedstaden Abuja for tidligere fanger hos jihadisterne, siger, at de 110 skolepiger blev "bortført" fra deres skole i Dapchi, der ligger i delstaten Yobe. Angrebet skete mandag i sidste uge.

Pigerne gik på en teknisk pigeskole i Dapchi, som har været lukket siden angrebet, der minder om en opsigtsvækkende Boko Haram-bortførelse af 276 piger fra en kostskole i Chibok i 2014.

Guvernør: Ingen nigerianske skolepiger er reddet endnu

En far til en pige på skolen, Mohammed Ibrahim, søger efter en mere sikker skole.

- Mange andre forældre vil formentligt heller ikke sende deres børn til skolen igen, siger han.

Øjenvidner siger, at de islamistiske ekstremister specifikt havde spurgt om vej til pigeskolen. Unge piger blev truet med våben og tvunget med den ekstremistiske gruppe.

Informationsminister Lai Mohammed siger, at der var 906 studerende til stede på skolen, da angrebet skete.

Der er voksende vrede i Nigerias befolkning over, at Boko Haram stadig får lov at hærge.

Præsident Muhammadu Buhari har kaldt Dapchi bortførelserne for en "national tragedie" og lovet, at der vil blive gjort alt, hvad der muligt, for at befri pigerne.

Buhari vandt valget i Nigeria i 2015 på løfter om at gøre nedkæmpelsen af Boko Haram til regeringens førsteprioritet.

Boko Haram er også berygtet for at stå bag en lang række blodige selvmordsangreb i den nordlige del af landet. Ofte er selvmordsbomberne unge piger eller børn, som er blevet bortført og indoktrineret af gruppen.

101 piger savnes fortsat efter Boko Haram-angreb

Det frygtes, at de bortførte piger vil blive tvunget til at være "brude" for ekstremisterne.

En del af de bortførte skolepiger fra Chibok blev tvunget til at gifte sig med deres bortførere, og en del af dem har født deres børn. Omkring 100 af pigerne fra Chibok er aldrig vendt tilbage til deres familier.

Boko Harams mål er et islamistisk kalifat i det nordøstlige hjørne af Nigeria, der med over 182 millioner indbyggere er Afrikas mest befolkningsrige land.