Guvernør: Ingen nigerianske skolepiger er reddet endnu

Ingen af de nigerianske skolepiger, som siden mandag har været forsvundet efter et Boko Haram-angreb på deres skole, er blevet fundet endnu.

Det siger delstaten Yobes guvernør, Ibrahim Gaidam, torsdag aften ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det nigerianske militær meddelte ellers sent onsdag, at 76 piger var reddet, og at to lig var fundet.

76 skolepiger reddet efter Boko Haram-angreb i Nigeria

Mandag blev en pigeskole i byen Dapch i Yobe angrebet af den ekstremistiske gruppe Boko Haram, der kæmper for at indføre et islamisk kalifat.

Flere skolepiger savnes altså stadig. Blandt kilder varierer antallet.

Umiddelbart efter angrebet meldte politiet ud, at 111 piger var bortført, mens guvernøren i delstaten sagde, at "over 50" var savnet.

Forældre i det nordlige Nigeria har torsdag opgjort, at 101 piger stadig er forsvundet tre dage efter angrebet, skriver nyhedsbureauet AP.

Boko Haram blev kendt i den brede offentlighed i 2014, da gruppen bortførte 276 skolepiger i den Chibok i delstaten Borno, der grænser op til Yobe.

Det startede den internationale kampagne "BringBackOurGirls", der prøvede at lægge pres på for at få pigerne befriet.

Blandt de prominente deltagere i kampagnen var den daværende amerikanske førstedame, Michelle Obama.

Flere af Chibok-pigerne er flygtet eller blevet reddet. 112 er fortsat savnet.