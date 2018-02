76 skolepiger reddet efter Boko Haram-angreb i Nigeria

Europa må gøre meget mere for sin egen sikkerhed, lyder kravet fra politikere og eksperter.

Amnesty International frygter at måtte forlade Ungarn efter nye strammerforslag fra Viktor Orbans regering.

Under pres fra skoleelever er præsident Trump gået med til beskedne stramninger af våbenloven. Støttet af Hollywood kræver eleverne mere.

Man kan kun forføres af Oscar-favoritten ”The Shape of Water”.

Kåre Schultz kom ud af 2017 som det stærkeste brand i de danske hjørnekontorer. Det viser, at parametre som strategi og økonomi fylder mere end innovation og kreativitet i omtalen af topchefer. Finans

DF klar til at dræbe danske syrienskrigere:

Den video skulle Bulgarien nok ikke have lavet:

Terrorekspert kalder listen for opfordring til terror.

Regeringen bør begrænse kommuners regning for udligning, mener Københavns overborgmester Frank Jensen (S).

Over hele verden har der været eksempler på krænkelser af menneskerettighederne, lyder det fra Amnesty.

Boko Haram, der med vold forsøger at indføre et islamisk kalifat i Nigeria, angreb mandag en pigeskole.

111 skolepiger savnes efter et Boko Haram-angreb i byen Dapchi i Nigeria.

Boko Haram har angrebet skole i Nigeria. Politichef siger, at 111 skolepiger savnes. Guvernør siger "over 50".

- Jeg håber, at de skyldige bliver retsforfulgt. Mine tanker går til ofrene og deres kære, skriver Løkke på Twitter.

56 af Chibok-pigerne slap væk umiddelbart efter angrebet. Og siden maj sidste år er 107 piger enten sluppet væk, eller de er blevet løsladt under aftaler, som regeringen har forhandlet med Boko Haram.

Ekstremisternes bortførelse af pigerne fra Chibok, der er nabostat til Yobe, gjorde Boko Haram kendt verden over.

Han tilføjer, at nogle piger er flygtet til landsbyer, der ligger op til 30 kilometer væk.

Yobes uddannelseskommissær, Mohammed Lamin, siger, at skolen er blevet lukket.

Skolen blev stormet mandag morgen. Lokale har i løbet af ugen fortalt, at pigerne og deres lærere flygtede.

Tidligere lød meldingerne fra politiet, at der var tale om 111 bortførte piger, mens den lokale guvernør sagde "over 50".

Det var det nigerianske militær, der fandt de 76 skolepiger. Man fandt også ligene af to skoleelever, skriver Reuters.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at mere end 90 skolepiger var meldt savnet efter angrebet i landsbyen i Dapchi i den nordøstlige stat Yobe.

76 skolepiger blev onsdag reddet ud af den ekstremistiske gruppe Boko Harams kløer i Nigeria, der har været tilbageholdt siden et angreb i mandags.

Myndighederne leder fortsat efter skolepiger, der har været savnet siden et angreb fra Boko Haram i mandags.

Der er stort set ingen kommuner, der i dag anvender lovgivningens økonomiske sanktioner over for forældre, som sender deres børn på genopdragelse.

Gamle lavarør kan gøre det nemmere at bosætte sig på Månen. Specielt nyopdagede grotter langt mod nord er spændende, fordi de kan rumme vand i form af is.

Udbuddet af nyere brugte dieselbiler er pænt. Du skal helst gå efter en model med de nye Euro 6-motorer og dagligt køre motoren driftsvarm, for at det er en god idé, siger eksperter.

Eksperten Anne-Vibeke Isaksen fortæller om aktuelle campingtendenser og viser vej til nogle af de mest specielle og spændende campingpladser, det er værd at besøge i Danmark og Europa i 2018.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her