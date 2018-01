Berømtheder som Brad Pitt og Angelina Jolie har gjort det, men fremover er det ikke længere en mulighed.

Ifølge BBC har det etiopiske parlament netop vedtaget en lov, som forbyder udlændinge at adoptere etiopiske børn. I stedet skal de lokale myndigheder selv tage sig af forældreløse eller andre sårbare børn.

Adoption fra Etiopien har været stærkt omdiskuteret i de seneste år.

Adoption: Menneskehandel eller barnets tarv?

I 2012 viste dokumentarfilmen "Adoptionens pris", hvordan den fireårige Masho og hendes lillebror blev adopteret af et dansk ægtepar.

Masho faldt aldrig til, og endte på et børnehjem i Danmark. Adoptionsbureauet DanAdopt blev i forbindelse med filmen beskyldt for at have narret forældrene til at bortadoptere deres børn. Samme år kom det også frem, at pigen Amy, der blev bortadopteret som 10-årig, måtte anbringes hos en plejefamilie, som hun efterfølgende blev fjernet fra mod sin vilje.

Derudover afslørede Politiken og TV 2, at danske adoptionsbureauer indirekte havde benyttet "børnehøstere" til at lokke børn fra fattige og syge forældre i Etiopien.

Etiopisk domstol omstøder to danske adoptionssager

Sagerne førte i 2016 til, at Etiopien omstødte adoptionerne af Masho og Amy, og samme år satte Danmark en stopper for adoptioner fra landet. På det tidspunkt var Amy allerede stukket af til Etiopien, hvor hun boede med sin familie.

Den etiopiske domstols afgørelse har ingen juridisk effekt i Danmark, og der er ikke umiddelbart oplysninger om, hvor Masho befinder sig i dag.

I USA blev et forældrepar i 2013 dømt for at have udsultet deres 13-årige adoptivdatter fra Etiopien og efterladt hende til at dø i kulden. Det udløste ligeledes en debat om udlændinges adoption af etiopere.

Etiopiske børn udgør ifølge BBC omkring 20 pct. af de børn, som bliver adopteret af amerikanere.