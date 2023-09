Usædvanligt mange deltagere drattede om til halvmaraton i København

Konstitueret direktør i beredskabet Thomas Reimann siger i et skriftligt svar, at situationen har været atypisk i forhold til tidligere år.

- Under dagens afvikling af Copenhagen Half Marathon udviklede situationen sig således, at der var usædvanligt mange hændelser med deltagere, der blev dårlige og havde brug for hjælp, siger han.

Akutberedskabet bad om assistance fra Hovedstadens Beredskab og arbejdede med cirka 15 ambulancer i området samt tre akutlægebiler.

Vagtchefen hos Hovedstadens Beredskab Martin Kjærgaard oplyser, at man var tilstede med 30 til 35 beredskabsfolk som kunne assistere.