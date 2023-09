»Det er simpelthen for dårligt, at man bruger så mange milliarder på et nyt system og så bare skyder noget tilfældigt ud, som ikke passer. Det er amatøragtigt.«

Sådan lyder det fra folketingsmedlem Jens Meilvang (LA). Han har netop modtaget en ejendomsvurdering, der ligesom mange andre nye ejendomsvurderinger virker »urealistisk høj«. Vurderinger som selv skatteminister Jeppe Bruus (S) har kaldt for »helt til Månen«.