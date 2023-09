2000 boligejere får 37 millioner i tilskud til varmepumpe

Der blev åbnet for elektroniske ansøgninger til puljen tirsdag morgen, og der var hurtigt kø ved tasterne.

Tekniske problemer gjorde dog, at køen flere sat på pause i flere timer. Onsdag morgen blev der igen åbnet for ansøgninger.

Varmepuljen giver tilskud til boligejere, der vil skifte et olie- eller gasfyr, en biokedel eller elvarme ud med en varmepumpe.

For at opnå tilskud skal man bo i en helårsbolig i et område, hvor der hverken er fjernvarme eller planlagt fjernvarme.

Puljen giver tilskud på 17.000 kroner ved skift til luft til vand-varmepumpe og 27.000 kroner, hvis det gælder et skifte til en jordvarmepumpe.