Hvad er deres svagheder?

Fordi kampflyene er så moderne, betyder det også, at det kan skabe tekniske komplikationer, og man har allerede flere gange set eksempler på problemer med F-35-produktionen. Så sent som i sidste uge oplyste forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), at forsinkelsen på forsendelsen af kampflyene til Danmark bl.a. skyldes, at der var tekniske problemer med udvikling og test af den software, som benyttes i de nyeste versioner af F-35-kampflyene.

I august sidste år kom det frem, at to af seks danske fly, der står i USA, havde en produktionsfejl, hvilket betød, at katapultsæderne ikke virkede. Det skrev mediet Ingeniøren.

Og i 2020 medvirkede en fejl i en pilots højteknologiske hjelm ifølge en rapport fra det amerikanske luftvåben til, at et fly styrtede ned og blev knust under landing på en flybase i Florida.