Kvinder i Danmark får børn markant senere

- At kvinderne fra slutningen af 1960’erne begyndte at få børn senere i livet, kan ses i lyset af, at p-pillen blev frigivet i 1966. Kort tid efter - i 1973 - blev retten til fri abort indført, siger hun i en pressemeddelelse.

Hun peger også på, at både uddannelsesniveauet og beskæftigelsen for kvinder er steget, hvilket kan have skubbet yderligere til udviklingen.

Gennemsnitsalderen på førstegangsfødende er generelt højest i hovedstadskommunerne og lavest i landkommunerne.

Den højeste gennemsnitsalder i årene 2018-2022 var i Dragør Kommune, hvor den lå på 31,8 år. Den laveste var i Lolland Kommune, hvor gennemsnitsalderen lå på 27 år.