Efterskoleelev gik fra mistrivsel til nye drømme: »Jeg havde faktisk opgivet skolen«

17-årige Victor Christian Kjemtrup fra Horsens anede ikke, at han ville på efterskole. Faktisk fandt han først ud af det fire måneder før, han skulle starte i 9. klasse.

Hans søster kom hjem og havde haft et godt efterskoleår, så i stedet for at afslutte 9. klasse på sin daværende folkeskole, besluttede Victor Christian Kjemtrup