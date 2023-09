»Vi står ved en afgørende korsvej. Sundhedsvæsnet og ældreplejen er alvorligt udfordret. Medarbejderne søger væk fra patienten og borgerne, nogle jobs er ulidelige at være i. Samtidig koster ældrepleje og sundhedsvæsen en stadig større del af samfundskagen, og det kan ikke blive ved. Og løsningen er ikke den, vi plejer at gribe efter: Vi kan ikke rekruttere os ud af problemerne, og det nytter ikke at råbe ”send flere penge”,« siger han.

Sundhedsprofessor emeritus Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet, roser kommissionens arbejde og kalder de 20 anbefalinger »snusfornuftige og funderet med solid argumentation«.

»Anbefalingerne er ikke præget af ønsketænkning, men er realistiske. Men der er så heller ingen overraskelser eller columbusæg, hvilket ikke skal høres som kritik. Kommissionen samler mange af de tanker, forslag og forsøg, der allerede er i gang derude, og det giver et udmærket overblik over både udfordringerne og nogle af løsningsmulighederne,« siger professoren.

Der skal prioriteres

Et centralt forslag – faktisk anbefaling nummer 1 – er et nationalt prioriteringsråd. Bedre og klogere sortering af behandlingstilbud er omdrejningspunktet for flere andre anbefalinger. Som Søren Brostrøm formulerer det i Jyllands-Posten mandag, så »skal alle ikke have alt, og alle skal ikke have det samme«.

Et nationalt prioritetsråd er dog ifølge Kjeld Møller Pedersen ikke nødvendigvis svaret på en bedre prioritering. Han peger på, at der i dag allerede findes flere prioriteringsorganer i form af f.eks. Medicinrådet og Behandlingsrådet.

»Jeg ser ikke et stort behov for endnu et organ, for regionerne kan bare gå i gang. Til gengæld så jeg gerne, at man fulgte kommissionens arbejde op med hel- eller halvårlige evalueringer af, om anbefalingerne faktisk bliver implementeret. Hvis de ikke gør det, kan det hele jo være lige meget,« siger han.