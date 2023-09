Første step i et omfattende forsøg med såkaldt roadpricing herhjemme skydes i gang mandag.

2.200 danskere vil ved hjælp af en forsøgsapp i en periode betale en fiktiv vejafgift ved enten et kilometer- eller minutbaseret afgiftssystem udviklet af Danmarks Tekniske Universitet i samarbejde med Sund og Bælt.

Roadpricing dækker over, at bilister betaler et beløb for at køre på vejene. Formålet er, at få flere til at vælge andre former for transport og dermed færre biler på vejene.