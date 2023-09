Scleroseforeningens landsindsamling sætter rekord

Søndag er der blevet indsamlet 6,1 millioner kroner til Scleroseforeningens landsindsamling.

Det er et rekordbeløb for organisationen, fremgår det af en pressemeddelelse.

Omkring 5.000 borgere var på gaden for at samle ind.

- Vi har en af verdens højeste forekomster af sygdommen i Danmark, og skal vi vende den udvikling, så er der kun én vej, og det er at styrke forskningen. Det er formålet med, at vi samler ind, og jeg er så glad og rørt over, at det er et formål, danskerne bakker op om, siger administrerende direktør Klaus Høm.